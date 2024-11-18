Эксперты МВД России предупредили граждан о новом способе телефонного мошенничества, который становится всё более распространённым. Особенность таких звонков заключается в том, что злоумышленники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных сервисов и пытаются убедить людей совершить финансово необоснованные действия. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

В сообщении подчеркивается, что настоящие представители банков, портала «Госуслуги», Росфинмониторинга или полиции никогда не будут звонить гражданам с просьбами сообщить личные данные, коды из СМС или предпринимать финансовые действия. Тем более они не требуют перевода средств на так называемые «безопасные счета» или оформления кредитов.

Основной совет от специалистов МВД — сохранять бдительность и включать критическое мышление при общении с неизвестными собеседниками. Если звонящий представляется представителем официальной структуры, но просит сделать что-то, что вызывает подозрение, стоит немедленно прекратить разговор. Звонок можно проверить, самостоятельно связавшись с указанной организацией по официальным контактам.

Ранее Росфинмониторинг сообщил о другой уловке мошенников. Злоумышленники отправляют письма якобы от имени ведомства, в которых утверждается, что получатель подозревается в финансировании противоправной деятельности. Такая схема направлена на создание паники и вынуждает людей совершать действия, ведущие к финансовым потерям.

Эксперты отмечают, что ключ к защите от таких преступников — это осведомлённость. Важно помнить, что любые просьбы предоставить конфиденциальную информацию или осуществить подозрительные транзакции должны восприниматься с настороженностью. Только соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятных последствий и сохранить свои сбережения.