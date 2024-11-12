Доктор Хосе Зальце Бенитес, криминалист мексиканских ВМС, заявил, что во время вскрытия трёхпалой «мумии» из пещеры в перуанской Наске обнаружил необычный металлический имплант под костями руки. Видео процедуры показывает, как он осторожно извлекает небольшой фрагмент «инопланетного металла». По словам Бенитеса, этот сложный сплав включает алюминий, олово, серебро, медь, кадмий и осмий, что указывает на высокий уровень технологий и знаний. Тем не менее, скептики раскритиковали видео, заявив, что при достаточном финансировании можно подстроить всё, что угодно.

За последние десятилетия сторонники теорий о пришельцах утверждали, что мумии из Перу принадлежат инопланетной расе. Однако археолог и криминалист из Перу доктор Флавио Эстрада опровергает эти слухи. После изучения «мумий», конфискованных при попытке вывоза из страны, он назвал их «грубо сделанными куклами» из костей земных животных, соединённых синтетическим клеем. Эстрада и его коллеги пришли к выводу, что истории об инопланетном происхождении мумий — всего лишь вымысел.

Также существует версия, что оригинальные древние находки могли вдохновить на создание подделок. В январе этого года Эстрада представил результаты анализа, который подтвердил, что мумии не имеют связи с внеземными существами.

Между тем адвокат из США Джошуа Макдауэлл, специализирующийся на вопросах культурного наследия, согласен с тем, что контрабандные «мумии» — вероятный результат мошенничества. Он отмечает, что экземпляры, перехваченные на таможне, выглядят иначе, чем те, что хранятся в перуанском Университете Ики, где исследуются останки трёхпалых существ.

Появилось предложение создать международную команду экспертов, которая в сотрудничестве с Министерством культуры Перу проведёт официальное исследование «аномальных биологических существ». Проведённый генетический анализ пока не дал чётких выводов, но в некоторых докладах встречаются упоминания, что ДНК одной из мумий более чем на 50% отличается от ДНК известных на Земле видов.