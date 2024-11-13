В Москве рассказали трогательную историю спасения двух декоративных крыс, оставленных без помощи в холодном подъезде одного из домов Набережных Челнов. Грызуны могли замерзнуть, если бы не неравнодушные люди, вовремя заметившие их беду. О происшествии сообщали в группе «Московское сообщество спасения декоративных крыс» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации волонтеров, крысы были оставлены в клетке, в подъезде, где в это время проводились работы по замене труб. Вследствие этого отопление было отключено, и температура в помещении резко упала. Неизвестные оставили животных без какой-либо заботы. Однако одна из местных жительниц заметила бедных животных и сделала снимок. Ее коллега выложил фото в группу помощи животным, добавив номер телефона для связи с волонтерами.

На призыв откликнулись добрые люди, готовые помочь. Крысы были отправлены в Москву, где их встретили активисты. «К нам приехали два очаровательных питомца – юный рекс и застенчивая девочка с черной шерсткой. Оба немного растерялись от столь резких перемен, но вскоре адаптировались», — рассказали волонтеры. Мальчику дали имя Арсений, и он уже уехал в новый дом. Девочка, получившая имя Есения, пока проходит медицинское обследование. Волонтеры проверяют, не оказалась ли она беременной, прежде чем начать искать ей новый дом. Ей всего два месяца, и она по-настоящему красива.

Эта история еще раз подтверждает, как важно быть внимательными к нуждающимся животным и проявлять заботу, даже если кажется, что это не имеет отношения к тебе лично.