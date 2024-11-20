В Санкт-Петербурге 64-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, лишившись всех своих сбережений, которые копила всю жизнь. Как сообщает «Фонтанка», злоумышленники обманом завладели суммой более 7 миллионов рублей, использовав продуманную схему, основанную на манипуляциях и страхах пожилого человека.

Инцидент произошёл 18 ноября. С женщиной связались неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Они сообщили пенсионерке, что хранение дома крупной суммы денег якобы может повлечь за собой уголовное преследование. Чтобы избежать проблем, аферисты предложили пройти процедуру «декларации» сбережений.

Поверив в серьёзность угроз, женщина собрала все свои накопления, хранившиеся в разной валюте, и передала их курьеру. Для подтверждения его полномочий злоумышленники использовали заранее оговорённое кодовое слово «мама». Её заверили, что после «декларации» деньги будут возвращены, но этого не произошло.

По словам пенсионерки, эти деньги она копила всю жизнь и хранила дома, поскольку не доверяла банковской системе. Для неё эта потеря стала настоящим ударом. Женщина рассказала, что на протяжении разговора злоумышленники уверенно создавали атмосферу страха и давления, заставляя её действовать по их инструкциям.

Правоохранительные органы уже начали расследование. Подобные схемы мошенничества с использованием вымышленных должностных лиц и давления на граждан не являются редкостью. Злоумышленники часто выбирают в качестве жертв пожилых людей, используя их доверчивость и страх перед возможными проблемами с законом.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными к подобным звонкам и проверять любую информацию. Если вы столкнулись с требованием передать деньги или угрозами, немедленно прекратите разговор и обратитесь в правоохранительные органы.

Этот случай вновь подчёркивает необходимость информирования пожилых людей о распространённых схемах мошенничества. Близкие и родственники могут сыграть важную роль в защите своих родных, объясняя им правила безопасности и напоминая о необходимости сохранять бдительность.