Мошенники разработали новую тактику обмана, привлекая людей к фальшивым инвестициям, а затем вынуждая их вовлекать своих близких, предупреждает пресс-служба Сбербанка. Этот гибридный метод мошенничества сочетает элементы нескольких уже известных схем, что делает его особенно опасным.

Схема начинается с телефонного звонка, где «консультанты» предлагают потенциальной жертве получить прибыль от инвестиций. Представившись личным «брокером», они убеждают человека вложить деньги, которые сразу же переводятся на счета аферистов. Для создания иллюзии успеха жертве демонстрируют фальшивый личный кабинет с нарисованным «счетом» и якобы полученной прибылью от сделок.

Когда клиент решает вывести средства, его просят оплатить несуществующую комиссию за «налоговый код», якобы необходимый для снятия денег. Однако даже после оплаты ему сообщают, что средства заблокированы по подозрению в мошенничестве.

На этом этапе в игру вступает второй «звонок», теперь уже от «сотрудников Центробанка». Они оказывают психологическое давление, убеждая жертву, что для снятия подозрений нужно привлечь родственников и друзей, которые также становятся целью аферы. В худшем случае схема может довести человека до полного банкротства, вплоть до потери недвижимости, подчеркивают в Сбербанке.