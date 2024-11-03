Китайские автомобили через несколько лет могут занять позиции в топ-10 российского рынка подержанных машин. Об этом сообщил автоэксперт Олег Мосеев, ранее возглавлявший Ассоциацию российских автомобильных дилеров, в беседе с aif.ru. Пока на данный момент их доля составляет лишь около 4% от всего рынка.

Сегодня лидером вторичного рынка остается отечественная Lada. Как отметил Мосеев, позиции этого бренда практически невозможно пошатнуть. За ней следуют популярные марки, которые были широко представлены в России до ухода ряда иностранных производителей: Toyota, Hyundai, Volkswagen и Renault.

В ближайшие годы китайские производители столкнутся с трудностями, прежде чем смогут войти в число лидеров. Причина — необходимость накопить значительные объемы продаж, чтобы обеспечить заметное присутствие на рынке. Однако Мосеев считает, что такие бренды, как Haval, Chery, Geely и Changan, имеют все шансы попасть в топ-10 уже в ближайшие несколько лет.

Ранее стало известно, что наибольшим спросом на вторичном рынке в первой половине 2024 года пользовалась модель ВАЗ-2107. За полгода было реализовано свыше 62 тысяч таких автомобилей, несмотря на то что производство этой модели прекратилось еще 12 лет назад.