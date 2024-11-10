Военные подразделения России, задействованные в боях в Курской области, сообщили о достигнутых успехах в противостоянии с украинскими силами, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По словам одного из морских пехотинцев, противник перекрыл дорогу, нарушив снабжение, поэтому нашим бойцам пришлось быстро выбивать подраделения ВСУ.

В ходе столкновений российские морские пехотинцы захватили оружие западного производства, а также флаги и личные вещи украинских солдат. Несмотря на активное сопротивление, ВСУ попались в крупную засаду и не смогли удержать позиции. В результате штурма российские военнослужащие ликвидировали украинские подразделения и закрепились на занятой территории. Также были уничтожены техника и укрепления противника, расположенные в лесистой местности.

Министерство обороны России сообщает, что отступающие украинские войска оставляют на позициях боеприпасы, оружие и тела своих погибших и раненых. Чтобы предотвратить возвращение к этим точкам, отступающие ВСУ заминировали некоторые участки. Российские морские пехотинцы сейчас занимаются разминированием территории, чтобы обеспечить безопасное продвижение своих сил.