Святой Иоанн Кронштадтский, известный своей мудростью и духовным прозрением, оставил пророчества, которые продолжают впечатлять своей точностью. В 1909 году, незадолго до своей кончины, он пережил видение, ставшее важным предостережением для России. Об этом сообщает ИА «Кулик».

В один из вечеров, во время молитвы, святому явился старец. Он был в монашеской одежде, с седой бородой и чётками в руках. Лицо старца излучало строгость и доброту одновременно. В этом видении Иоанн Кронштадтский увидел череду событий, которые впоследствии произошли в стране: падение монархии, разрушение храмов, революции и великие потрясения.

Но, несмотря на ужасы, которые он предвидел, святой верил в будущее возрождение России. В своих записях Иоанн отметил несколько ключевых дат: 1914, 1917, 1922, 1930, 1933 и 2024 годы. Почти все из них уже стали важными историческими вехами. Что же будет означать 2024 год, исследователи ещё только пытаются понять.

Иоанн часто повторял, что Россия сможет справиться с испытаниями лишь через искреннюю молитву и глубокое покаяние.

«Молитесь, проливайте слёзы. Но Россия спасётся и очистится от прошлых грехов», — говорил он своим последователям.

Святой настаивал, что православная вера и традиции — это основа, которая поможет народу преодолеть трудности и построить светлое будущее. В своих наставлениях он призывал хранить духовные ценности и обращаться к Богу за силой и мудростью.