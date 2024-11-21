Украина продолжает готовиться к возможному ответному удару России, который может стать реакцией на недавние атаки украинскими войсками с использованием американских и британских ракет по Курской и Брянской областям. В украинских СМИ активно обсуждается вероятность первого применения российской баллистической ракеты РС-26 «Рубеж» с обычной боевой частью. Официальных подтверждений от Министерства обороны России пока не поступало.

Согласно видеозаписям, появившимся в украинских социальных сетях, российский удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске был крайне мощным. Этот завод, в советские годы занимавшийся производством жидкостных межконтинентальных баллистических ракет, таких как РС-20 «Сатана», в настоящее время специализируется на создании украинских ракетных систем.

На видеоматериалах видны разрушения, которые, по мнению экспертов, значительно превышают эффект от ударов ракет «Искандер», чья масса боевой части составляет около 450 кг. Предполагается, что на «Южмаш» могла быть применена ракета РС-26 «Рубеж», боеголовка которой может достигать 1500 кг. По информации украинских СМИ, запуск ракеты был произведён с полигона «Капустин Яр» в Поволжье.

Украинские вооружённые силы не обладают средствами для отслеживания таких запусков с расстояния в несколько тысяч километров. Однако их западные союзники, включая США, располагают космическими системами наблюдения, которые могут фиксировать подобные события.

Ракета РС-26 «Рубеж» остаётся сравнительно малоизвестной разработкой российского ВПК. Её считают усовершенствованной версией комплекса «Ярс», с уменьшенной дальностью полёта до 5500 километров и увеличенной массой боевой части. Такая модификация была сделана на фоне изменения стратегических задач и международной обстановки.

Эксперты полагают, что ракета может быть использована как с ядерной, так и с обычной боевой частью. После выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия получила право на разработку и внедрение подобных систем. Это делает «Рубеж» важным элементом современного ракетного арсенала страны, способным выполнять задачи на различных дальностях с высокой эффективностью.

Предстоящие действия России в ответ на обострение конфликта продолжают оставаться в центре внимания как украинских, так и международных наблюдателей.