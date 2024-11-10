Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал профессии, которые, с точки зрения христианства, могут негативно влиять на духовную жизнь человека. Своё мнение он высказал на сайте Рязанской епархии, обратив внимание на те профессии, которые могут быть не только бесполезны для души, но и противоречат православным ценностям.

Так, некоторые виды деятельности также могут негативно сказываться на душе из-за своей неотъемлемой связи с деньгами. Когда человек сосредоточен на увеличении капитала, операциях с акциями и постоянных денежных вопросах, это создает опасность служения «золотому тельцу», что может ослабить духовные устои, считает митрополит.

Сфера развлечений также вызывает опасения. По мнению владыки, индустрия развлечений часто призывает людей сосредоточиться на чувственных удовольствиях — есть, пить, развлекаться, что приводит к снижению духовных ценностей.

Митрополит Марк заметил, что даже в столь важной профессии, как врачебная деятельность, существуют «темные» стороны. Например, случаи, когда доктор вынужден совершать аборты. Он также упомянул практику эвтаназии, набирающую популярность на Западе, где человеку предоставляется право на добровольное прекращение жизни. Эти моменты, по его мнению, ставят под сомнение благость профессии.

В результате митрополит Марк выделил три направления профессиональной деятельности, которые он назвал опасными для души: это профессии, связанные с лишением жизни, денежным культом и индустрией развлечений.