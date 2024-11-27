Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) опубликовал размышления о добре, зле и падении человека в своем Telegram-канале на фоне обвинений в адрес его помощника Даниила Сидорова. Однако в своем посте он не упоминает имени фигуранта скандала и не уточняет, о ком идет речь.

Митрополит пишет о «диавольском чуде», сравнивая его с черной дырой, которая поглощает веру, надежду и любовь. По его словам, если божественные чудеса связаны с восхождением человека от греха к святости, то «античудо» дьявола выражается в падении человеческой души в бездну греха. Он подчеркивает, что иногда такие падения оказываются необъяснимыми и особенно разрушительными, затрагивая не только того, кто оступился, но и окружающих его людей.

В своей публикации митрополит также размышляет о судьбе священников, которые, стремясь принести пользу церкви, совершают поступки, наносящие вред не только их собственной жизни, но и близким. «Диавольское чудо» ставит своей целью подорвать веру и внушить разочарование в человеке, считает он.

На фоне этих рассуждений разгорается скандал вокруг бывшего помощника митрополита, Даниила Сидорова, который работал в Екатеринбургской епархии с 2020 года. Сидоров был задержан 25 ноября в аэропорту Кольцово. По версии следствия, он домогался 18-летней студентки: две недели назад мужчина преследовал девушку, преграждал ей путь и совершал непристойные действия, скрывая лицо под маской. Потерпевшая обратилась в полицию, запомнив приметы злоумышленника.

В ходе разбирательства Сидоров признал свою вину. Суд наложил на него запрет на определенные действия, хотя следствие ходатайствовало об аресте. Церковный суд Екатеринбургской епархии ранее уже запретил Сидорову проводить священнослужения. Скандал вызвал широкий общественный резонанс, поднимая вопросы о моральной ответственности духовенства и влиянии подобных случаев на репутацию церкви.