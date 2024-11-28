Минпросвещения России выразило обеспокоенность в связи с распространением информации о подростковой субкультуре квадробинг, отмечая, что чрезмерное освещение этого явления в СМИ и социальных сетях может оказать негативное влияние на молодежь. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что такой контент, включая фотографии и видео, стимулирует подражание, что может привести к распространению подобного поведения среди детей и подростков.

Субкультура квадробинг, представляющая собой неофициальный вид спорта, заключается в имитации движений животных. Участники, называемые квадроберами, часто надевают маски и хвосты, стремясь вжиться в образы своих “животных”. Несмотря на то, что для большинства квадробинг остается безобидной игрой, его популяризация в социальных сетях, особенно через TikTok, вызывает обеспокоенность у взрослых. Чаще всего квадроберами становятся дети в возрасте от 7 до 14 лет, для которых такая активность воспринимается как развлечение.

Минпросвещения уточнило, что в настоящее время не разрабатывает специализированные методические рекомендации для школ по профилактике квадробинга. Однако ведомство подчеркнуло, что активно работает над популяризацией развивающих и безопасных форм досуга для подростков, акцентируя внимание на альтернативных вариантах активностей.

Ситуация вокруг квадробинга стала предметом общественного обсуждения в России в начале октября, когда депутаты Госдумы начали разработку законопроекта, предполагающего запрет на пропаганду “деструктивной идеологии”, к которой, по мнению некоторых сенаторов, можно отнести и квадроберство. В рамках обсуждения звучат призывы к привлечению родителей к ответственности за содействие таким действиям своих детей.

Таким образом, общественная дискуссия о квадробинге продолжается, и вопросы, связанные с его воздействием на психику подростков, остаются актуальными.