Украина осуществила крупную атаку с использованием беспилотников на территорию России, ориентированную на гражданские объекты, сообщает Министерство обороны РФ. В ночь и утро этого дня на московское направление было направлено 84 дронов дальнего действия, которые атаковали Московскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую, Курскую и Тульскую области. Все беспилотники были либо уничтожены, либо нейтрализованы средствами противовоздушной обороны.

Основной удар пришелся на Раменский район Московской области, где удалось ликвидировать 34 дрона. Однако обломки некоторых аппаратов стали причиной возгораний в четырех частных домах, в результате чего пострадали пять человек. В сообщении военного ведомства уточняется, что пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

На данный момент российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы продолжают контролировать воздушное пространство, отслеживая возможные угрозы.