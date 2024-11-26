Рядовой Игорь Орлов и лейтенант Эдуард Талдыкин, военнослужащие Вооруженных сил России, проявили героизм и профессионализм, выполнив ключевые задачи по отражению наступления противника и обеспечению продвижения российских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Игорь Орлов в критический момент боя обнаружил перемещение сил ВСУ. Во время наблюдения за полем сражения он заметил пехотные подразделения противника, сопровождаемые автомобилями, перебрасывающими штурмовиков к передовой. Быстро передав координаты их сосредоточения на командный пункт, Орлов обеспечил артиллерийское и минометное поражение вражеских резервов. Этот точный и оперативный удар не позволил противнику ввести в бой подкрепления, что привело к их вынужденному отступлению.

Лейтенант Эдуард Талдыкин, командуя инженерным подразделением, выполнял боевую задачу по разведке маршрутов движения российских войск. На одном из участков дороги его саперы выявили и уничтожили семь неразорвавшихся кассетных боеприпасов, а также два взрывных устройства, сброшенных с беспилотников. В дальнейшем Талдыкин лично обнаружил замаскированное взрывное устройство, скрытое рядом с бревном, блокировавшим движение техники. Несмотря на опасные погодные условия и темное время суток, он обезвредил заряд, что позволило подразделению продолжить выполнение задачи.

В Минобороны отметили, что саперы под руководством лейтенанта Талдыкина расчистили более 12 километров дорог, освобождая их от мин и взрывоопасных предметов. Это обеспечило своевременную переброску войск к передовому рубежу, что стало важным фактором для улучшения оперативной обстановки на данном участке фронта.

Оба военнослужащих продемонстрировали мужество и самоотверженность, успешно справившись с поставленными задачами в условиях высокого риска. Их действия способствовали укреплению позиций российских войск и нанесению существенного урона силам противника.