После ночных взрывов в Киеве, в Соломенском районе начался пожар в одном из пустующих зданий. Городской глава Виталий Кличко сообщил об этом утром, добавив, что на место происшествия уже прибыли экстренные службы.

Серия взрывов, раздавшихся в столице, совпала с объявлением воздушной тревоги. Об этом первыми сообщили местные телеканалы. Руководитель киевской военной администрации Сергей Попко подтвердил, что звуки взрывов стали следствием работы украинской противовоздушной обороны, отражавшей атаку.

Виталий Кличко в своем Telegram-канале отметил, что пожар охватил нежилое помещение, однако не уточнил, о каком именно строении идет речь.

В ночь на 7 ноября взрывы также гремели в Одесской области, регион атаковали БПЛА.