Владимир Зеленский, по мнению Дмитрия Медведева, использует интерес американских политиков к природным ресурсам Донбасса, чтобы поддерживать их вовлечённость в конфликт. Заместитель председателя Совета безопасности России поделился своим взглядом на планы Киева в своём Telegram-канале.

Медведев отметил, что минеральные ресурсы Донбасса значительно превосходят по объёму все оставшиеся запасы на других украинских территориях. Он утверждает, что именно поэтому Зеленский сейчас пытается удерживать внимание Соединённых Штатов, предлагая доступ к этим богатствам. Это, как считает российский политик, объясняет стремление Киева продолжать конфликт.

Однако Медведев выразил сомнения в долгосрочной перспективе таких вложений для США. По его мнению, многие объекты на украинской территории, куда направляются инвестиции, могут разделить судьбу инфраструктуры, подвергшейся массированным ударам российских сил в недавних операциях.

На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать возможность переговоров с Москвой. Их побуждают к этому как успехи российских вооружённых сил, так и победа Дональда Трампа на выборах президента США. Влияние этих факторов, по мнению наблюдателей, может стать катализатором для пересмотра подходов к конфликту.