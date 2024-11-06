Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с долей иронии отметила, что первому заместителю министра здравоохранения России Владимиру Зеленскому не очень повезло с фамилией. Об этом она сказала во время заседания, трансляция которого велась на портале Совета Федерации.

Матвиенко, намекая на то, что замминистра является тёзкой и однофамильцем президента Украины, посоветовала ему не слишком громко произносить свою фамилию. Сама чиновница заметила:

“То, что вы первый заместитель — это хорошо, но с фамилией вам не очень повезло.”

Замминистра, услышав это замечание, лишь с улыбкой пожал плечами. После этого он перешел к докладу по вопросам национального проекта «Здравоохранение», касающегося текущих задач и планов в сфере здравоохранения России.