На оживленной улице Бангла-роуд в Патонге, Таиланд, произошел скандальный инцидент, вызвавший резонанс среди туристов и в социальных сетях. Массовая драка между трансвеститами, которые боролись за внимание клиентов, стала зрелищем, которое не осталось незамеченным. Событие привлекло внимание множества туристов, многие из которых запечатлели происходящее на свои мобильные устройства.

По свидетельствам очевидцев, конфликт начался с обмена словесными оскорблениями, которые быстро переросли в физическую стычку. Участники драки наносили друг другу пощечины и толчки, не обращая внимания на растерянных прохожих. Вокруг собралась толпа туристов, часть которых подбадривала участников, а некоторые даже делали ставки на предполагаемого “победителя”. Это вызвало не только удивление, но и осуждение со стороны наблюдателей.

Видеозаписи инцидента быстро распространились в социальных сетях, вызвав бурное обсуждение. Многие комментаторы выразили беспокойство относительно репутации Пхукета как одного из ведущих мировых туристических направлений. В комментариях пользователи писали, что такие сцены “подрывают имидж города” и могут отпугнуть путешественников, для которых важны безопасность и комфорт.

В то же время нашлись и те, кто отнесся к происходящему с иронией, называя драку “спонтанным шоу” на одной из самых популярных улиц острова. Однако большинство сходится во мнении, что подобные инциденты требуют реакции со стороны местных властей.

Таиландская полиция уже начала разбираться в случившемся. Представители правоохранительных органов пообещали принять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем. Как отметили в местной администрации, особое внимание будет уделено поддержанию порядка на улицах и защите репутации Пхукета как безопасного и привлекательного курорта.