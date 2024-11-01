В 1991 году, на фоне экономических изменений в России, Игорь Фишелев, тогда ещё аспирант Института физики металлов, оказался вовлечён в свою первую предпринимательскую сделку. Ему предложили поучаствовать в бартерной операции: обменять партию краски на растительное масло.



Идея сделки возникла благодаря Юрию Самойлову, старому другу Игоря, который узнал, что жиркомбинат нуждался в краске для ремонта производственных помещений. Денег у комбината не было, зато была продукция — растительное масло, востребованное в условиях дефицита. Фишелев и его друзья, Самойлов и Пшеницын, решили попробовать организовать этот обмен.

Первым шагом была задача найти краску по государственной цене. Обычные пути покупки были закрыты: краска была дефицитом. К счастью, связи помогли найти подходящий вариант. Мать Игоря работала на заводе «Уралмаш», где удалось договориться о покупке залежавшейся на складе краски. Цвет был специфическим — ядовито-зелёный, но выбор был ограничен, и партнёры решили, что он подойдёт. Проблема заключалась в том, что у них не было денег для оплаты товара.

Здесь на помощь пришла смекалка. Фишелев договорился с бухгалтером завода, предложив оплатить краску по системе инкассо. Хотя он сам впервые столкнулся с этим термином, уверенный тон произвёл впечатление, и сделка была одобрена. Важным моментом стало то, что краска была получена без предоплаты.

Следующим шагом было доставить краску на комбинат. Сложностей не возникло: Игорь нашёл на улице водителя грузовика, который согласился на доставку. Когда краска была передана комбинату, они получили в обмен несколько тонн подсолнечного масла — товар, который был на вес золота в то время.

Но продать масло оказалось не так просто. Логичным шагом было обратиться на местную маслобазу, но директор запросил слишком большую долю прибыли. Не желая соглашаться на такие условия, Игорь начал искать альтернативы. После ряда неудач ему удалось договориться с водителем масловоза, который согласился работать напрямую, без участия маслобазы.

Первые партии масла успешно продались через местные магазины, что стало большим облегчением для всей команды. Однако вскоре возникла новая проблема: директор маслобазы узнал о прямой договоренности с водителем и принял меры, поставив под угрозу дальнейшие поставки. В этот момент Игорь Фишелев столкнулся с очередным препятствием — найти новую тару для масла оказалось не так просто. После долгих поисков удалось арендовать несколько металлических фляг ёмкостью 40 л, что позволило продолжить торговлю. Коммерческий директор жиркомбината, хотя и был не в восторге от необходимости розлива масла в фляги, все же пошел навстречу предпринимателям, и масло снова отправилось в магазины.

История приняла неожиданный поворот 19 августа 1991 года, когда в стране произошел путч. На улицы вышли танки, телевидение передавало одно лишь балет «Лебединое озеро», а страна замерла в ожидании. В этот день Игорь Фишелев отправился на жиркомбинат за новой партией масла. Несмотря на происходящее, магазины продолжали работатьм. Однако атмосфера неопределенности нависла над всеми, и грузчики магазинов уже отказывались разгружать товар со словами: «Вам, кооператорам, пришел конец».

Путч был подавлен, и страна начала новую главу в своей истории. Но для Игоря и его партнеров дело шло своим чередом. Они продолжали искать новые возможности для продажи масла. В какой-то момент удача снова улыбнулась им. Мать друга Игоря договорилась о покупке целой цистерны масла через свою аптеку в городе Ревде. Это была настоящая находка — цистерна была тщательно промыта от молока, для которого она была предназначена, и её содержимое удалось продать с хорошей прибылью.

История сделки «Масло-краска» дала Игорю Фишелеву первый предпринимательский опыт.

Эта и многие другие истории о первых шагах Игоря Фишелева в мире предпринимательства будут вскоре опубликованы на ЛитРес в его книге «Счастье бизнеса. Заметки о девяностых». В книге он делится своим опытом, рассказывая о том, как молодые предприниматели того времени, сталкиваясь с дефицитом, неопределённостью и новыми экономическими реалиями, находили нестандартные решения и создавали успешные компании. Книга обещает быть интересной и полезной как для тех, кто хочет глубже понять бизнес-климат 90-х, так и для современных предпринимателей.