Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга объяснила, почему термин “англосаксы” часто используется в российской дипломатической риторике. По ее словам, он отражает не только историческое происхождение, но и схожесть идеологии и политики США и Великобритании, которые, как она отметила, активно проводят русофобскую политику. Захарова подчеркнула, что термин используется для фиксации разрушительных подходов обоих государств, а не для конкретного странового разграничения.

Термин “англосаксы” исторически восходит к германским племенам англов, саксов, ютов и фризов, миграция которых в V веке на территорию современных Британских островов привела к формированию английского этноса. Однако, начиная с XIX века, это слово приобрело новое значение, обозначая политическую и культурную общность Великобритании, США и их бывших колоний с преимущественно европейским населением.

Политологи отмечают, что термин стал ассоциироваться с англо-американским альянсом, который сегодня воплощает их совместную внешнеполитическую линию, включая санкции и стратегические действия, направленные против России. Эта историко-политическая связка, как считают многие эксперты, стала одной из идеологических основ современной геополитической коалиции Вашингтона и Лондона.

На брифинге Захарова также подчеркнула, что России важно демонстрировать разрушительные последствия такой идеологии для мира и стабильности. По ее словам, действия Великобритании и США не ограничиваются одной страной, а оказывают деструктивное влияние на международные отношения в целом.