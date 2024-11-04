Продление жизни человека может создать серьёзные вызовы для экологии планеты. Такое мнение высказал 4 ноября Максим Патрушев, руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт», на дискуссии «Как долголетие изменит общество?» в рамках симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия».

Патрушев подчеркнул, что рост продолжительности жизни неизбежно приведёт к увеличению населения Земли и поставит проблему продовольственной безопасности. Он предостерёг, что попытки решить этот вопрос с помощью интенсивного сельского хозяйства могут навредить окружающей среде.

В качестве примера он привёл новый сорт пшеницы ВНИИСБ-50, который способен давать до 109 центнеров с гектара. Однако такие высокоурожайные сорта требуют много ресурсов, и почва постепенно истощается.

«Чудес не бывает. Чтобы так расти, растения забирают что-то из почвы, и рано или поздно земля теряет плодородие», — пояснил Патрушев.

По его мнению, прежде чем сосредоточиться на продлении человеческой жизни, необходимо разработать устойчивые методы для обеспечения населения продовольствием, не нанося вред экосистемам. Решением, считает Патрушев, может стать «высокоэффективный органический цикл», который позволит замкнуть производство и создать синтетическую почву из переработанных материалов.