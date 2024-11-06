Французский президент Эмманюэль Макрон обсудил по телефону с Дональдом Трампом, который одержал победу на выборах в США, вопросы международного сотрудничества. О подробностях беседы сообщило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на данные Елисейского дворца.

Лидеры обсудили возможности совместных усилий для укрепления мира и стабильности в мире. Согласно информации агентства, их разговор длился около 25 минут. Макрон подчеркнул ключевую роль Европы в решении международных вопросов и выразил готовность сотрудничать с новым главой Белого дома для урегулирования кризисов, особенно в зонах конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Это сотрудничество может начаться после официального вступления Трампа в должность, которое запланировано на конец января 2025 года.

Ранее Макрон направил Трампу поздравительное послание, в котором выразил готовность к продуктивному взаимодействию ради мира и процветания.