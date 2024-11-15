Ремонт российского тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» пока не завершен, поэтому корабль не готов к выходу в море. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Литовкин в интервью газете «Известия».

Он отметил, что проводить испытания судна, которое еще не доведено до полной готовности, нецелесообразно. Эксперт подчеркнул, что выводить недоработанный корабль на воду может быть небезопасно.

Дмитрий Болтенков, также специалист в области военной техники, рассказал, что при модернизации крейсера оставили только его корпус. Вся внутренняя начинка была полностью обновлена. По его словам, некоторые вспомогательные системы, возможно, изначально планировали закупать за рубежом, но сейчас их приходится разрабатывать в России. Это могло повлиять на сроки завершения работ.

Другой военный аналитик, Василий Дандыкин, пояснил, что в российском судостроении акцент сделан на выполнении задач, связанных с текущими приоритетами обороны. В частности, сейчас основной упор делают на строительство малых ракетных кораблей и фрегатов, а также атомных подводных лодок. Это обусловлено требованиями специальной военной операции, добавил эксперт. Значительная часть оборонного бюджета направляется именно на эти проекты, что, по его мнению, вполне оправданно.

Работы над «Адмиралом Нахимовым» продолжаются, но их завершение остается важной задачей для укрепления морского флота России.