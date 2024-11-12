Лидер «Миража» Алексей Горбашов высказался в защиту квадроберов, сообщает «Газета.Ru». Музыкант отметил, что взрослые нередко не понимают интересов молодежи. Он привел примеры таких хобби, как компьютерные игры, якобы вредящие зрению, единоборства, которые порой вызывают опасения у родителей, и даже комиксы, к которым многие относятся скептически.

По словам Горбашова, те родители, которые жестко критикуют квадроберов, зачастую слишком строго контролируют своих детей и не стремятся их понять. «Нужно дать детям свободу, — считает он. — Чем больше им что-то запрещают, тем больше они к этому стремятся».

Музыкант подчеркнул, что квадроберство — это абсолютно безопасное увлечение, не содержащее в себе опасных для подростков элементов.