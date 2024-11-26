Леонид Якубович, известный ведущий программы «Поле чудес», покинул съемки популярного YouTube-шоу «Что было дальше?» из-за конфликта с комиками. По словам очевидцев, причиной стало слишком агрессивное поведение участников программы, которые перебивали гостя и допускали резкие шутки в его адрес.

Скандал разразился во время записи очередного выпуска, где Якубович был приглашенным гостем. Участники шоу, известные своими провокационными вопросами и неформальным стилем общения, в этот раз, судя по всему, зашли слишком далеко. Ведущий «Поле чудес» пытался рассказать свою историю, но его постоянно прерывали шутками и комментариями. Ситуация накалилась, когда Якубович, не выдержав, встал и покинул съемочную площадку.

Сотрудники студии пытались успокоить гостя, а один из комиков, Алексей Щербаков, даже последовал за ним, чтобы уговорить вернуться. Однако ведущий, спускаясь по лестнице, заявил: «Вы же не дали рассказать, и теперь тайна останется тайной». На этом эпизод был завершен, а съемки остановлены.

Представители шоу позднее прокомментировали инцидент, признав, что съемки завершились скандалом. Формат передачи, предполагающий активное вмешательство комиков в рассказы гостей, нередко вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые приглашенные находят происходящее забавным и участвуют в обмене остроумными репликами, но не все готовы к такому уровню взаимодействия.

Шоу «Что было дальше?» известно своей необычной концепцией: приглашенные звезды рассказывают историю, обрывая ее на самом интересном месте, а ведущие пытаются угадать или придумать завершение. Гостями программы уже становились Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и Юрий Лоза. Однако стиль общения, включающий нецензурную лексику и резкие шутки, далеко не всегда воспринимается позитивно, особенно представителями старшего поколения.

Инцидент с Якубовичем стал поводом для обсуждений в сети. Пользователи спорят о допустимости такого поведения со стороны комиков и о том, стоит ли адаптировать формат шоу под аудиторию старшего возраста. Многие выразили поддержку ведущему «Поле чудес», отметив, что резкие шутки могут быть восприняты как неуважение к гостям.