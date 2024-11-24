В украинском городе Кременчуг, где находится крупный автомобильный завод, произошел мощный взрыв. Как сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, удар пришелся на территорию предприятия, где, по данным сопротивления, ремонтировалась гусеничная военная техника, включая иностранные образцы.

Лебедев уточнил, что в момент взрыва на заводе находились 11 единиц гусеничной техники, а также не менее 17 единиц колесной военной техники. После удара, по словам координатора, на территории завода началась детонация, сопровождавшаяся сильным взрывом. Информация о повреждениях и возможных потерях на объекте пока уточняется.

Ранее Лебедев также сообщил о взрыве в пригороде Сум, где располагаются базы отдыха, занятые военнослужащими ВСУ. По его словам, после взрыва на место прибыли машины скорой помощи, что может свидетельствовать о наличии пострадавших.

Стоит отметить, что это не первый случай поражения важных объектов на территории Украины. Ранее подполье заявило об атаке на аэродром во Львовской области. Сообщается, что такие удары становятся все более частыми, особенно по объектам, связанным с ремонтом и обслуживанием военной техники.

Пока официальные украинские власти не комментировали происшествие в Кременчуге, однако ситуация подчеркивает уязвимость стратегических объектов в условиях продолжающегося конфликта.