В России активизировались мошенники, использующие новый способ обмана через вредоносные приложения. Об этом предупредила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По её словам, злоумышленники представляются сотрудниками банков, мобильных операторов, энергосбытовых компаний и других организаций, сообщают о якобы возникших проблемах и предлагают их «решение» с помощью специального приложения. Однако это ПО лишь даёт преступникам полный контроль над устройством жертвы,передает РИА Новости.

Лантратова рассказала, что мошенники нередко действуют от имени «лже-сотрудников» мобильных операторов, предлагая смену тарифного плана с «выгодными условиями». Однако главная цель злоумышленников — убедить человека установить вредоносное приложение. После его загрузки преступники получают доступ к банковским данным, могут перехватывать SMS-сообщения, отслеживать местоположение и красть деньги с банковских счетов. Все операции выполняются автоматически, без необходимости запроса паролей или кодов подтверждения.

«Преступники действуют хитро: сперва переводят деньги на счёт жертвы в другом банке, чтобы снизить подозрения, а затем отправляют средства на счета третьих лиц. В итоге пострадавший не только теряет деньги, но и сталкивается с трудностями при попытке связаться с полицией или банком», — отметила Лантратова

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Чтобы избежать попадания в ловушку, депутат дала несколько рекомендаций. Во-первых, никогда не соглашайтесь устанавливать приложения по совету незнакомцев, даже если они представляются официальными сотрудниками. Во-вторых, проверяйте информацию, самостоятельно связываясь с организацией, от имени которой поступил звонок. В-третьих, при любых подозрениях на взлом отключите интернет и примите меры для защиты данных.

Если вы стали жертвой мошенников, важно действовать быстро: заблокируйте SIM-карту и банковские карты, свяжитесь с банком для отмены сомнительных транзакций и обратитесь в правоохранительные органы, предоставив всю доступную информацию. Чем оперативнее будут предприняты эти шаги, тем выше шансы на возврат средств и привлечение преступников к ответственности.

Лантратова также напомнила, что с 25 июля в России вступили в силу изменения в законодательстве, направленные на усиление защиты граждан. Теперь банки обязаны повышать контроль за операциями, блокировать подозрительные переводы и компенсировать ущерб, причинённый мошенниками, если клиент не был предупреждён о рисках. Введён также «период охлаждения» для сомнительных транзакций: в течение двух дней банк связывается с клиентом для подтверждения операции.

Эти меры, по мнению парламентария, помогут значительно сократить количество преступлений и усилить доверие граждан к финансовым учреждениям.