На российском рынке автомобиль LADA Largus вновь ворвался в десятку самых популярных моделей, заняв восьмое место в рейтинге продаж за неделю с 4 по 10 ноября. Восстановив свое производство этой весной, после двухлетнего перерыва, универсал смог разойтись тиражом в 830 машин. Это первый раз с лета 2022 года, когда LADA Largus вошел в ТОП-10, что свидетельствует о возросшем интересе к модели, несмотря на долгий простой.

Лидером среди продаж остается LADA Granta, которую за неделю приобрели около 3,5 тысяч покупателей. На втором месте расположилась LADA Vesta с результатом в две тысячи проданных автомобилей. Третью строчку занял китайский кроссовер Haval Jolion, который выбрали 1,2 тысячи российских автолюбителей.

Среди других популярных моделей оказались LADA Niva Legend и Chery Tiggo 7 Pro Max, которые разделили четвертую и пятую позиции. На шестом месте находится LADA Niva Travel, а следом за ним — Chery Tiggo 4 Pro. Девятую и десятую строчки замыкают Geely Monjaro и Haval M6.

Возвращение LADA Largus на конвейер и его успех на рынке показывают, что модель продолжает находить своего покупателя.