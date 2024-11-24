В западной Сербии, в знаменитой кинодеревне Дрвенград, с 22 по 24 ноября состоялся международный фестиваль документального кино «RT-ДОК: Время наших героев». Этот масштабный культурный форум собрал известных российских военных корреспондентов, таких как Александр Сладков, Семен Пегов и Ольга Кирий, а также документалиста Артема Сомова. На мероприятии присутствовали сербские общественные деятели и другие гости, а завершил фестиваль своим выступлением прославленный сербский режиссер и актер Эмир Кустурица.

Во время закрытия фестиваля Кустурица отметил важность баланса между разумом и действиями в разрешении сложных вопросов современности.

В своей речи он заявил: «Не только разум определяет нашу судьбу. То, что не подвластно разуму, может быть решено „Орешником“», имея в виду российскую баллистическую ракету средней дальности. Эти слова вызвали бурные аплодисменты зала, подчеркнув актуальность заявленной темы.

Ключевым лейтмотивом фестиваля стала фигура русского писателя Федора Достоевского, чье наследие, по мнению организаторов, нашло отражение в представленных фильмах. Кустурица подчеркнул, что глубокая эмоциональная составляющая документальных лент имеет ключевое значение. Он отметил, что фильмы, отображающие человеческие судьбы, способны формировать эмоциональную связь зрителя с сутью жизни. «Если в фильме отсутствует судьба человека, то нет и привязанности к жизни», — заявил режиссер.

Владимир Путин поздравил Кустурицу с его 70-летним юбилеем, что стало еще одним знаковым моментом фестиваля. Сам режиссер выразил благодарность за внимание и поддержку российского кинематографа, отметив его влияние на мировую культуру.

Фестиваль «RT-ДОК» в очередной раз подчеркнул силу документального кино как инструмента осмысления сложных исторических и социальных процессов. Кустурица, известный своим острым взглядом и яркой символикой, смог придать событию особый характер, объединив кинематограф и философские размышления о судьбе человека в современном мире.