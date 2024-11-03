За последние десять лет средняя стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась более чем в три раза, как сообщает «Автостат». Если в 2014 году цена составляла около 1 млн рублей, то к августу 2024 года она достигла 3,1 млн рублей.

Среди причин такого роста называются девальвация рубля, увеличение утилизационного сбора, инфляция, подорожание логистики и проблемы с поставками, обострившиеся после ухода мировых брендов из России в 2023 году. Наибольший скачок цен зафиксирован в прошлом году — на 23,9%, а в текущем, по прогнозам экспертов, цены увеличатся на 10-15%.

Однако повышение кредитных ставок, связанное с действиями Центробанка, значительно затрудняет покупку машин в кредит, что сдерживает спрос. В октябре ряд брендов, включая Geely и Chery, подняли цены на 1-4%, и по прогнозам Ассоциации автомобильных дилеров, до конца года подорожание может составить еще 10%. При этом Национальный автомобильный союз предполагает более плавный рост на уровне 5%.

Генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский отмечает, что покупатели постепенно адаптируются к новым условиям. Хотя кредиты под 21% стали крайне дорогими, есть надежда, что через несколько месяцев интерес к автосделкам начнет восстанавливаться. Большинство автопокупок в России оформляются в кредит, что делает текущее повышение ставок значительным барьером. В результате стоимость автомобиля с процентной ставкой в 21% годовых существенно возрастает, что дополнительно ограничивает спрос.

На данный момент на складах в России насчитывается около 400 тыс. автомобилей, завезенных до повышения утилизационного сбора, что поддержит рынок в ближайшие месяцы. Однако в 2025 году эксперты ожидают очередное повышение цен на 5-10%, особенно если в декабре произойдет новое увеличение ключевой ставки Центробанка.