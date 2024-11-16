Дмитрий Кулеба, экс-глава украинского МИД, в своей статье для The Economist выразил опасения относительно последствий возможного давления со стороны США. По его словам, если Дональд Трамп вновь станет президентом и вынудит Украину согласиться на невыгодное соглашение, это может вызвать масштабные протесты внутри страны.

Кулеба отмечает, что президент Владимир Зеленский, вероятно, не захочет сразу уступать требованиям Вашингтона, даже если прекратится финансовая помощь со стороны США. Однако отсутствие зарубежных вливаний поставит Украину в крайне сложное положение. Это, по мнению бывшего министра, может подтолкнуть Киев к началу переговоров. Такой шаг, в свою очередь, способен вызвать недовольство среди граждан и привести к массовым волнениям.

Политик подчеркнул, что сценарий, при котором Украина идет на уступки под давлением внешних сил, может обернуться для нее стратегическим поражением в противостоянии с Россией. Кулеба считает, что подобное развитие событий будет означать не только внутреннюю нестабильность, но и ослабление международных позиций Украины.

Эти опасения экс-министр назвал серьезным вызовом для украинского руководства, подчеркнув, что сохранение поддержки западных партнеров является ключевым условием для устойчивости страны.