17-летний футболист «Барселоны» Пау Кубарси выразил удивление по поводу отсутствия представителей мадридского «Реала» на церемонии вручения «Золотого мяча». В интервью для RAC1 он рассказал, что сам прибыл на мероприятие вместе с Дани Ольмо, несмотря на то, что не претендовал на награду.

«Мы пришли не за наградой, а чтобы быть частью этого значимого события. Даже просто оказаться в числе лучших — будь то топ-10 или топ-20 — это само по себе достижение», — поделился Кубарси.

Также юный футболист высказал уверенность, что Винисиус ничем не лучше Родри, поэтому ничего удивительного в том, что награда досталась не ему, нет. Что касается Ламина Ямаля, блестяще показавшего себя на Евро-2024, у него все еще впереди, уверен Кубарси.

Напомним, что «Золотой мяч» в этом году достался Родри, полузащитнику «Манчестер Сити». До церемонии фаворитом считался Винисиус Жуниор из «Реала», однако в последний момент стало очевидно, что трофей получит испанский игрок. В ответ на это «Реал» принял решение бойкотировать церемонию, что вызвало обсуждение среди болельщиков и игроков.