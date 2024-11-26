Крым готовится стать круглогодичным курортом, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. По его словам, полуостров активно развивает туристическую инфраструктуру, создавая условия для комфортного отдыха независимо от сезона, сообщает «Крым 24».

В регионе уже работают крупные гостиничные комплексы, которые оснащены всем необходимым для приема гостей в течение всего года. Кроме того, продолжается модернизация санаторно-курортных учреждений. Это позволит Крыму не только поддерживать статус популярного летнего направления, но и привлекать туристов в осенне-зимний период.

Особое внимание уделяется продвижению оздоровительных процедур. В регионе активно развиваются бальнеотерапия, известная своими лечебными свойствами минеральных вод, и колонотерапия. Эти услуги востребованы среди туристов, которые приезжают в Крым не только за отдыхом, но и за восстановлением здоровья.

Кроме того, Крым усиливает свои позиции в сегменте гастротуризма. По словам Ганзия, дегустационные туры, знакомство с местной кухней и фермерскими продуктами вызывают все больший интерес у путешественников. Развитие сельского и аграрного туризма, а также организация пешеходных маршрутов также входят в планы республики.

Министр уверен, что такая комплексная стратегия позволит Крыму удовлетворить запросы самых требовательных туристов, предложив им разнообразные варианты отдыха в любое время года. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению экономики региона и его репутации как универсального курортного направления.