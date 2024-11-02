Святая Матрона Московская предвидела, что 2024 год станет годом непростого выбора для человечества — выбора между духовными и материальными ценностями. Она предупреждала, что грядут тревожные времена, которые совпадут с уменьшением числа верующих. По её словам, конец света может прийти в тот момент, когда на Земле не останется праведников.

Матрона говорила о том, что люди окажутся в плену иллюзий и ложных ценностей, что приведет к отступлению от веры и моральному падению. Эти процессы приведут к конфликтам между странами, возникнут сильные разногласия, и в итоге человечеству предстоит нелёгкий выбор между духовным и материальным, между “крестом и хлебом”.

Святая также предсказывала, что трудности, начавшиеся в 2024 году, будут продолжаться и дальше, постепенно ухудшая жизнь. Но, по её словам, эти бедствия можно отвести, если люди обратятся к вере, молитве и раскаянию, что станет источником спасения и облегчения в тяжёлые времена.