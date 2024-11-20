Святой Иоанн Кронштадский, глубоко переживавший за будущее России, в своих проповедях и наставлениях не раз обращал внимание на духовный упадок, который, по его словам, угрожал существованию страны. Он считал, что спасение возможно только через искреннее покаяние и возвращение к вере. Святой обращался к русскому народу с призывами осознать свои ошибки и восстановить связь с Богом.

Иоанн Кронштадский предупреждал, что отступление от православия, забывание Божьих заповедей и увлечение земными страстями приведут к трагическим последствиям. Он говорил, что все отпадшие от веры и Церкви, подобно глиняным сосудам, разобьются, если не обратятся к Господу. Святой призывал держаться Церкви и Самодержца, видя в этом ключ к сохранению России.

«Господи, спаси народ русский, Церковь Православную, в России – погибающую: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие! Господи, все в Твоих руках, Ты – Вседержитель», — взывал святой в своих молитвах.

Он подчеркивал, что только через искренние слезы покаяния и молитвы русский народ сможет избежать гнева Божьего и найти путь к спасению.

Тем не менее, Иоанн Кронштадский был уверен, что несмотря на все испытания, Бог не оставит Россию. Он предсказывал возрождение страны, которая будет построена на вере и мужестве её народа. Святой видел будущее России как духовно крепкого государства, основанного на идеалах Святой Троицы.

«На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, крепкая своей верой во Христа Бога», — говорил он.

Эти слова святого остаются актуальными и сегодня, напоминая о необходимости духовного возрождения и веры как основы для преодоления любых испытаний.