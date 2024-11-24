Россия успешно провела испытания баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник», применив её в реальных боевых условиях против украинского промышленного объекта. Эксперт в области обороны, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, назвал операцию практически идеальной, отметив её стратегическое значение и неожиданность для Запада.

По словам Коротченко, Россия грамотно организовала запуск, заранее уведомив США об операции в рамках международных договоренностей. Это позволило избежать риска срыва задачи и обеспечить соблюдение необходимых дипломатических норм. Эксперт подчеркнул, что удар стал полной неожиданностью для США и их союзников по НАТО. Западные страны предполагали, что целью может стать Киев, в связи с чем посольства в столице Украины были временно закрыты накануне атаки.

Мишенью ракетного удара стал промышленный объект на территории Украины, связанный с производством ракетной техники. Удар «Орешником» показал высокую точность и эффективность, что, по мнению Коротченко, усиливает роль российского ракетного оружия в современной военной стратегии. Он добавил, что запуск продемонстрировал готовность России к применению новейших разработок в условиях реальных боевых действий.

Эксперт также уточнил, что система уведомлений о запусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) регулируется исключительно соглашением между Россией и США. Запуск «Орешника» не подпадает под эту договорённость, что делает его ещё более неожиданным для американских аналитиков. Этот факт, по мнению Коротченко, усилил тактический эффект операции.

Испытание «Орешника» подчеркивает стремление России к использованию новых технологий в боевых условиях. Это не только демонстрация силы, но и сигнал, свидетельствующий о способности российской армии адаптироваться к изменяющимся реалиям на поле боя.