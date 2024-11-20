Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С» продемонстрировал свою высокую эффективность в условиях сложного противовоздушного боя, успешно отразив атаку ракетами ATACMS в Брянской области. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя недавние события.

По данным Минобороны РФ, боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» сбили пять баллистических ракет, выпущенных Вооруженными силами Украины, еще одна ракета была повреждена. Ее обломки упали на техническую территорию военного объекта, однако жертв и разрушений удалось избежать. Этот эпизод стал первым широко известным случаем применения «Панциря-С» против аэробаллистических целей, подчеркнул эксперт.

Игорь Коротченко отметил, что отражение этой атаки свидетельствует о высоких боевых характеристиках комплекса и его способности эффективно действовать в условиях многоцелевой воздушной угрозы. По его словам, этот бой подтверждает соответствие тактико-технических характеристик «Панциря-С» требованиям современного противовоздушного боя.

Ранее «Панцирь-С» уже показал себя как надежное средство защиты от атак крылатыми ракетами, в частности, типа Storm Shadow. Однако бой против нескольких аэробаллистических целей одновременно стал новым испытанием для системы, которое она успешно выдержала.

События в Брянской области подчеркивают важность и актуальность использования передовых зенитных комплексов для защиты территорий и объектов от современных угроз. Успешная работа российских систем ПВО усиливает обороноспособность страны и подтверждает их конкурентоспособность в условиях реальных боевых действий.