Советские фронтовые бомбардировщики Су-24 могут быть приспособлены для использования немецких дальнобойных ракет Taurus, если их модернизировать, заявил военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». В интервью «Аргументам и фактам» он отметил, что такие ракеты могут применяться на западных самолетах практически сразу или с минимальными доработками.

По его словам, при модернизации украинских Су-24 они также могут стать потенциальными носителями Taurus, что способно заметно усилить военные возможности Украины. Однако Коротченко предостерег, что использование дальнобойных ракет существенно усложнит обстановку в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что любые такие угрозы будут оперативно ликвидироваться российскими средствами ПВО.

Тем временем Германия отказывается передавать Taurus Украине, несмотря на давление со стороны союзников, включая Францию и Великобританию.