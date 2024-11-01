В четверг вечером в Одессе был нанесен удар по объекту, используемому для производства беспилотников. Как уточнил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев, целью стал промышленный комплекс, где недавно установили высокоточное оборудование, в том числе новейший станок, используемый для создания дронов, сообщает РИА Новости.

Одесский мэр Геннадий Труханов ранее подтвердил информацию о взрыве в городе, но деталей происшествия не предоставил. В последние месяцы такие атаки становятся всё более регулярными, особенно после начала ударов российской армии по критической инфраструктуре Украины осенью 2022 года. Эти действия начались в ответ на подрыв Крымского моста, который, по версии Москвы, был организован украинскими спецслужбами.

Российские войска, по информации пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, стремятся наносить удары исключительно по ключевым военным и промышленным объектам, связанным с энергетикой и обороной, избегая попаданий по жилым районам и объектам социальной инфраструктуры.