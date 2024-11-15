Концерты Лолиты Милявской вновь отменяются по всей России, о чем сама певица рассказала в своих соцсетях. Так, 27 ноября она должна была выступить в Екатеринбурге, однако выступление не состоится. В Ярославле же перед началом ее концерта произошла напряженная ситуация.

По приезде к концертному залу Лолиту встретили около 50 человек из движения «Русская община». Однако вмешательство полиции и охраны позволило артистке спокойно войти в здание и подготовиться к выступлению.

Еще за несколько дней до мероприятия представители «Русской общины» направили губернатору Михаилу Евраеву и временно исполняющей обязанности министра культуры Ирине Ширшовой запрос на отмену концерта. Они мотивировали свою просьбу участием Лолиты в так называемой «голой вечеринке». Но Министерство культуры Ярославской области отказалось отменять концерт, не найдя для этого причин.

После завершения выступления певица поблагодарила полицию и охрану за высокий уровень профессионализма, подчеркнув, что чувствовала себя в безопасности. Лолита также выразила признательность ярославской публике, назвав зрителей интеллигентными и театрально воспитанными.

В свою очередь, Павел Омельницкий, координатор «Русской общины Ярославля», выступил с заявлением, объяснив, что их целью была не агрессия, а попытка поговорить с артисткой.

Несмотря на возникшие трудности, концерт прошел при полном зале, и зрители тепло встретили Лолиту.