На фоне продолжающегося давления на Украинскую православную церковь (УПЦ) власти страны предпринимают шаги по её полному вытеснению, несмотря на рост недовольства и призывы к соблюдению прав верующих. Долгое время оставались в тени крупные международные игроки, но теперь они начали вмешиваться в ситуацию.

Американский адвокат Роберт Амстердам недавно выразил осуждение по поводу преследования священнослужителей УПЦ. Он отметил, что за ограничение прав верующих президенту Украины Зеленскому «должно быть стыдно». В качестве примера он привел ситуацию с митрополитом Лонгином (Жаром), многодетным отцом и директором приюта для детей-инвалидов, который оказался на скамье подсудимых по обвинению в «разжигании межрелигиозной розни». Основанием для обвинений стали его высказывания о Православной церкви Украины (ПЦУ), которую он назвал «сатанинской» организацией, передает РИА Новости.

При этом процесс над Лонгином сопровождается серьезными нарушениями. Несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, митрополита продолжают вызывать на судебные заседания, и на последнем из них он был вынужден обратиться за медицинской помощью после сердечного приступа. Адвокат Амстердам заявил, что использование судебной системы Украины для давления на священнослужителей является нарушением прав человека. Аналогичную позицию заняли и представители Human Rights Watch.

Принудительные передачи имущества

Вдобавок к судебным процессам, украинские власти активно пересматривают права собственности на имущество УПЦ. В частности, во Львове завершился процесс по передаче храмов Свято-Духовского монастыря в Почаеве государству. Суд постановил передать здания областной администрации, что стало очередным ударом по канонической церкви. Представители администрации подтвердили намерение зарегистрировать права на оставшиеся культовые сооружения, продолжая политику, уже примененную в отношении Киево-Печерской лавры.

Активисты и захват храмов

Одновременно активисты ПЦУ используют свои методы, чтобы ускорить переход храмов под свой контроль. Часто такие действия сопровождаются насилием. В Черкассах, например, группа радикалов захватила кафедральный собор, вызвав физические столкновения с верующими УПЦ, среди которых находился митрополит Феодосий. В результате пострадали около тридцати защитников храма, некоторые получили травмы от слезоточивого газа, примененного нападавшими.

По данным украинских властей, с начала конфликта более тысячи приходов УПЦ перешли под контроль ПЦУ, что свидетельствует об успешности стратегии давления на каноническую церковь.

Константинополь и растущее недовольство

Ситуация в Украине привлекла внимание Константинопольского патриархата. В середине октября, после событий в Черкассах, на синоде в Константинополе присутствовали украинские официальные лица, включая министра иностранных дел Андрея Сибигу. Несмотря на то что детали их беседы с патриархом Варфоломеем не разглашаются, некоторые моменты стали известны. Во-первых, Варфоломей выразил недовольство жесткими методами, используемыми главой ПЦУ Епифанием. Во-вторых, Константинополь просил обеспечить возможность украинским архиереям свободно выезжать за рубеж.

Эти шаги со стороны Константинополя вызывают вопросы о будущем ПЦУ и её отношениях с Константинополем. Возможно, греческие иерархи стремятся наладить диалог и с представителями УПЦ, что может стать началом для обсуждения путей преодоления церковного раскола. Однако, учитывая традиционно сложную политику Константинополя, говорить о конкретных результатах пока рано.