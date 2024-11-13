Московская городская дума готовится утвердить проект бюджета города на 2025 год и плановый период до 2027 года. Вчера проект был рассмотрен и обсужден на комиссии по экономической и социальной политике. Документ призван обеспечить стабильное развитие столицы, с учетом стратегических планов, направленных на укрепление экономики и улучшение социальной инфраструктуры до 2030 года.

Председатель комиссии Алексей Шапошников отметил, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку и экономические санкции, столице удалось наладить внутреннее производство и продемонстрировать рост валового регионального продукта (ВРП) на уровне 4% в 2023–2024 годах. Это свидетельствует о устойчивости московской экономики и готовности адаптироваться к изменяющимся условиям.

В 2025 году доходы бюджета города Москвы составят 5,1 триллиона рублей, а расходы – 5,6 триллиона. При этом в дальнейшем, до 2027 года, ожидается ежегодный рост доходов на 6%. Это обеспечит возможность успешной реализации ключевых социальных и инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан.

Большая часть средств, порядка 90%, будет направлена на финансирование 13 государственных программ, среди которых — развитие транспортной инфраструктуры и оказание социальной поддержки населению. Социальные расходы в следующем году составят более половины всего бюджета, включая средства обязательного медицинского страхования, которые составляют почти 3,3 триллиона рублей.

Московский городской фонд ОМС также составил подробный план расходов. В 2025 году фонд планирует потратить 518 миллионов рублей на медицинские услуги в городе, а к 2027 году эта сумма увеличится до 592 миллионов рублей. Важно отметить, что 90% этих средств будет направлено непосредственно на обеспечение медицинской помощи москвичам.

Кроме того, в бюджете предусмотрено более 689 миллиардов рублей на различные формы социальной поддержки населения. В рамках программы развития запланированы значительные инвестиции: 1,1 триллиона рублей на адресную инвестиционную программу, а также 1,5 триллиона рублей для капремонта и модернизации городской инфраструктуры.

Министр финансов города, Елена Зяббарова, подчеркнула, что Москва вносит более 20% в общероссийский ВРП и около 23% налоговых поступлений в бюджеты других регионов России. Доходы столицы формируются в основном за счет НДФЛ, налога на прибыль и специальных налоговых режимов для малого и среднего бизнеса.

Среди приоритетных задач города остаются доступность качественного образования и здравоохранения, создание комфортной городской среды и повышение уровня безопасности. В ближайшие три года на реализацию программы социальной поддержки планируется выделить более 2 триллионов рублей.

Важным фактором роста столицы, по мнению замруководителя департамента экономической политики Зои Викторовой, остаются инвестиции. Несмотря на экономические сложности, такие как жесткая денежно-кредитная политика, власти уверены в дальнейшем увеличении инвестиционной активности. В среднем, по прогнозам, промышленный сектор будет расти на 7,5% в год, а информационные технологии и научно-техническая деятельность покажут еще более высокие темпы.

Помимо этого, высокий рост показателей в Москве демонстрирует и потребительский рынок. Розничная торговля столицы восстановилась до уровня 2021 года, а по итогам 2024 года ее рост составит 6,5%.

Что касается доходов москвичей, то в период с 2025 по 2027 год прогнозируется их стабильный рост — от 3,8% до 5,8% в год, что в свою очередь поспособствует увеличению налоговых поступлений и росту бюджета.

В завершение, председатель Мосгордумы Людмила Гусева заявила, что проект бюджета города обеспечивает необходимую финансовую стабильность и равновесие, а также достаточное количество средств для выполнения всех социальных обязательств перед москвичами. В ответ на независимую экспертизу Общественной палаты в законопроект были внесены более 16 тысяч предложений, касающихся благоустройства города, ЖКХ и здравоохранения. Это показывает высокий интерес общественности и желание жителей участвовать в жизни города.

Кроме того, в ближайшие годы город продолжит улучшать свою систему здравоохранения, что также будет поддержано значительными дополнительными расходами. В 2024 году Сергей Собянин сообщил о увеличении финансирования здравоохранения на 8%, что позволит построить новые медицинские комплексы и улучшить доступность амбулаторной и стационарной помощи.