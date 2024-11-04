Ситуация в зоне боевых действий в Курской области остаётся напряжённой, но сохраняется временная оперативная пауза. По сообщениям как российских, так и украинских источников, бои продолжаются вблизи населённых пунктов Свердликово и Плехово, где российские силы достигли определённых успехов. Министерство обороны России сообщило, что за последние сутки ВСУ потеряли более 150 солдат, а также технику, включая станцию радиоэлектронной борьбы и несколько транспортных средств.

Спикер командования группировки «Север» ВСУ Вадим Мысник отметил, что хорошая погода позволяет российским войскам активно использовать боевую технику. По его словам, атаки происходят с высокой частотой — примерно каждые 10 минут.

Тем временем командование ВСУ ввело ограничение на эвакуацию с передовой раненых с лёгкими травмами и контузиями, оставляя таких бойцов на линии фронта. Кроме того, ВСУ продолжают усиливать позиции в захваченной Судже, направляя туда дополнительные силы. Некоторые украинские эксперты считают, что армия Украины может готовить новое наступление.

По данным «Военной хроники», на западе Украины наблюдается рост активности боевой авиации. В частности, в районе Староконстантинова пилоты тренируются запускать ракеты Storm Shadow/SCALP, а в Луцке — ADM-160 MALD. По мнению источника, эти ракеты могут быть использованы для ударов по курскому направлению.