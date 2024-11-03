В начале 2024 года россияне в среднем потратили на кофе с собой 193 рубля за заказ, что на 10% больше, чем в прошлом году. Эти данные предоставила пресс-служба сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» по запросу «Газеты.Ru».

За год число покупок кофе навынос увеличилось на 14%. Наиболее популярными остаются капучино и латте в бумажных стаканах объемом 200–300 мл. Для сравнения, в 2023 году средняя стоимость покупки кофе с собой составила 189 рублей, что было на 12% выше, чем в 2022 году. В тот же период число таких покупок подскочило на 18% по сравнению с предыдущим годом.

В статистике учитывали кофе из заведений общепита объемом от 200 до 400 мл, а также позиции в чеках, помеченные как «кофе с собой» или «кофе навынос».

По словам экспертов «Чек Индекса», популярность кофе навынос растет на фоне увеличения посещений кафе и ресторанов, а также развития внутреннего туризма и возвращения массовых мероприятий в городские пространства, включая конференции, фестивали и ярмарки. Этот «деловой» формат потребления способствует активному развитию кофеен и точек продажи кофе в местах с высоким трафиком.

Кроме самого кофе, в 2024 году популярными покупками в заведениях общепита стали маффины, пирожные, печенья, а также более сытные варианты — роллы и салаты. Интересно, что кофе все чаще приобретают и в цветочных магазинах, где он конкурирует с букетами, подытожили специалисты.