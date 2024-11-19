Западные ракеты дальнего действия ATACMS, Storm Shadow и SCALP способны поражать цели на расстоянии до 300 километров. Военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов в интервью aif.ru рассказал о технических характеристиках этих вооружений и их возможностях в условиях современных конфликтов.

По словам Кнутова, базовая версия американской ракеты ATACMS имеет дальность 300 километров, но существует несколько модификаций, которые могут варьироваться по характеристикам. Аналогичную дальность имеют экспортные варианты французских и британских ракет SCALP и Storm Shadow. Например, поставки SCALP для Египта ограничились дальностью в 260 километров. Однако те ракеты, которые находятся в распоряжении вооружённых сил Франции и Великобритании, могут наносить удары на расстоянии до 500 километров.

В случае Украины, как отметил эксперт, поставляемые ракеты будут иметь дальность, ограниченную 300 километрами. При этом британские и французские производители заинтересованы в проверке своих вооружений в реальных боевых условиях, что может объяснять поставки таких систем Киеву.

Кнутов уточнил, что запуск американских ATACMS осуществляется с мобильных пусковых установок HIMARS и MLRS, которые активно используются украинскими военными. Особенностью таких систем является высокая мобильность: после пуска ракет установка быстро меняет позицию, что существенно усложняет её обнаружение и уничтожение. Несмотря на это, российские войска уже имеют опыт успешного преследования и поражения подобных целей. Эксперт предположил, что подобная тактика будет продолжена в будущем.

Французские SCALP и британские Storm Shadow отличаются способом запуска: они применяются с боевых самолётов, таких как Су-27 и Mirage. Однако использование этих ракет с истребителей F-16 невозможно, что ограничивает выбор платформ для их применения.

Кнутов подчеркнул, что дальнобойные ракеты становятся важным элементом в стратегии современных вооружённых конфликтов. Их высокая точность и способность поражать удалённые цели делают такие системы значимыми, но одновременно создают новые вызовы для средств противовоздушной обороны.