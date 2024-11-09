Кейт Уинслет, актриса, которая прославилась благодаря роли Роуз в культовом фильме «Титаник», снова подняла тему знаменитой сцены с дверью, ставшую предметом многочисленных споров среди фанатов. В той эпизоде, когда корабль затонул, Роуз, оказавшись в ледяной воде, находит обломок двери, который спасает ее от смерти. В отличие от нее, Джек, сыгранный Леонардо ди Каприо, погибает, держась за край этой двери, не выдержав холода.

В ходе своего недавнего интервью в австралийском ток-шоу актриса прояснила один важный момент, который давно обсуждают поклонники фильма. Кейт пояснила, что то, что все называют дверью, на самом деле не было дверью.

«Люди продолжают называть это дверью. Но на самом деле это даже не дверь, а кусок перил, часть лестницы или что-то похожее, что отломилось», — рассказала Уинслет.

Судя по всему, речь идет о деревянной панели, которая раньше украшала лестницу на борту «Титаника». Ее длина составляла чуть меньше 2,5 метров.

Когда актрисе задали вопрос, мог ли Джек поместиться на этом обломке, она пошутила, что, возможно, и мог, но на этот счет у нее нет никаких новых идей, которые бы еще не обсуждали фанаты фильма.

«Кто знает, мог ли он туда влезть или нет. Честно говоря, я не уверена», — сказала Кейт.

В интервью 2022 года Уинслет также затрагивала эту тему. Она отметила, что Джек мог бы поместиться на обломке, но в таком случае доска не выдержала бы веса двух человек и не осталась бы на плаву.

Этот момент из фильма всегда вызывал бурю обсуждений. Множество поклонников даже пытались на практике доказать, что Джек мог бы выжить, если бы нашел место на этой «двери».