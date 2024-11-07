В рамках операции Synergia II, организованной Интерполом, удалось нанести мощный удар по глобальным сетям киберпреступников, действующим в 95 странах. За период с апреля по август 2024 года были задержаны 41 человек, а более 1000 серверов, связанных с преступной деятельностью, отключены. Этот успех был достигнут благодаря тесному взаимодействию с крупнейшими компаниями по кибербезопасности, такими как Kaspersky, Group-IB и Trend Micro, сообщает ряд СМИ.

Операция, направленная на противодействие программам-вымогателям, фишинговым атакам и кражам данных, затронула более 22 000 IP-адресов. В ходе расследования удалось выявить более 30 000 подозрительных IP-адресов, из которых около 76% были успешно отключены. Изъяты десятки серверов и электронных устройств, которые будут использованы для дальнейшего анализа и выяснения всех подробностей преступных схем.

Следственные действия привели к серьезным результатам. В Гонконге, Монголии и Макао были конфискованы ключевые серверы, а в Эстонии провели углубленный анализ данных, нацеленных на борьбу с фишингом и банковскими вредоносными программами. В итоге, к расследованию привлекли ещё 65 подозреваемых, которых обвиняют в причастности к киберпреступлениям.

Интерпол и компании, участвовавшие в операции, отмечают, что этот успех стал возможен благодаря международному сотрудничеству и профессиональной поддержке специалистов.