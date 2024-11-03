Решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче истребителей Mirage-2000 Украине вызвало широкий резонанс в стране. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко осудил этот шаг, заявив, что он наносит ущерб собственной армии Франции и лишь провоцирует дальнейшее разжигание конфликта. По мнению политика, для урегулирования ситуации в Украине необходимо не вооружение, а переговоры.

Многоцелевой истребитель Mirage-2000, разработанный французской компанией Dassault, способен выполнять широкий спектр боевых задач. С максимальной скоростью 2390 км/ч на высоте 11 тысяч метров и радиусом действия до 900 километров, он может нести ракеты «воздух-земля». Однако его передача Украине потребует подготовки украинских пилотов, ведь эти самолеты существенно отличаются от привычных им американских и советских моделей.

Военный эксперт Тимур Сыртланов выражает скептицизм по поводу эффективности такого шага. Он считает, что передача дорогостоящих «Миражей» — каждый из которых оценивается более чем в 60 миллионов евро — не даст Франции никакой выгоды, а лишь усугубит внутренние проблемы. По его мнению, Макрон, вместо того чтобы решать насущные проблемы страны и снижать уровень напряженности среди граждан, отвлекается на внешнеполитические проекты.

«Сегодня Франция сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, а у Макрона, кажется, нет осознания глубины этих проблем. Вместо улучшения качества жизни и стабилизации экономики он тратит огромные средства на военные инициативы за рубежом», — поясняет Сыртланов.

Эксперт также добавил, что планы Макрона могут подорвать доверие французского общества к власти и оставить армию без ресурсов.

Многие аналитики сомневаются, что Mirage-2000 смогут повлиять на ситуацию на фронте. Некоторые даже предполагают, что эти самолеты могут вовсе не добраться до Украины — пример американских F-16 показал, что поставки часто остаются лишь на словах. «Ситуация с передачей военной техники от Запада в последнее время напоминает громкие обещания без конкретного результата», — комментируют эксперты.

Если же Mirage-2000 всё-таки окажутся на вооружении Украины, российская система ПВО уже доказала свою эффективность, успешно перехватывая и уничтожая различные западные самолеты.