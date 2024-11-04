Европейские туристы, среди которых немало россиян, получили предупреждение о массовом росте карманных краж в популярных туристических местах. В Италии и Франции зафиксировано особенно много таких случаев у известных достопримечательностей, таких как фонтан Треви в Риме и Эйфелева башня в Париже. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперты по страхованию из компании Quotezone составили рейтинг мест Европы, где туристы чаще всего становятся жертвами карманников. Эти достопримечательности, привлекающие огромное количество путешественников, стали лакомым куском для воришек, которые умело пользуются толпами и отвлекают внимание с помощью различных уловок, таких как просьбы о помощи или внезапные столкновения.

Список европейских достопримечательностей с наибольшим количеством краж возглавляют:

– Италия — фонтан Треви в Риме, где зафиксировано 478 краж на миллион туристов.

– Франция — Эйфелева башня в Париже, с 251 случаем.

– Испания — Ла Рамбла в Барселоне, с 111 кражами.

– Германия — Бранденбургские ворота в Берлине, также с 111 случаями.

– Нидерланды — Квартал красных фонарей в Амстердаме, 100 случаев.

– Португалия — район Алфама в Лиссабоне, 58 случаев.

– Турция — район Султанахмет в Стамбуле, 21 случай.

– Греция — Акрополь в Афинах, 19 случаев.

– Польша — Главная рыночная площадь в Кракове, 18 случаев.

– Ирландия — пивоварня Гиннесса в Дублине, 7 случаев.

Грег Уилсон, генеральный директор Quotezone, отметил, что оживлённые туристические места, такие как Эйфелева башня и фонтан Треви, становятся идеальными местами для краж, так как карманники могут свободно двигаться в многолюдной обстановке. Чтобы защитить свои вещи, путешественникам рекомендуют не оставлять ценности на виду, использовать сумки с застежками и всегда сохранять бдительность.