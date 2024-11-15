Владельцы собак очень часто даже не подозревают, что их домашний питомец страдает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что заболевания сердца у большинства животных протекают безо всяких видимых симптомов. Именно поэтому важно проходить все необходимые обследования, чтобы своевременно диагностировать болезнь, а не доводить ее до критической точки. Поможет в этом врач-кардиолог для собак, специализирующийся на лечении заболеваний сердца.

Распространенные сердечные заболевания у собак

Всезнающая статистика утверждает, что 15 процентов собак страдают от врожденных проблем с сердечно-сосудистой системой. Также достаточно много случаев приобретенных заболеваний, причинами которых являются возраст животного, инфекции и ожирение.

К наиболее распространенным болезням относятся:

перикардит, миокардит и эндокардит. Это воспалительные недуги, которые возникают из-за инфекций, травм, а также из-за паразитов;

аритмия, то есть нарушение сердечного ритма;

эндокариоз и прочие проблемы с клапанами;

кардиомипатия, при которой сердечная мышца плохо сокращается;

врожденные патологии.

К симптомам заболеваний, указывающих на необходимость срочно обратиться к ветеринару-кардиологу, относятся одышка, быстрая утомляемость, появление пены на ноздрях, обмороки и беспричинное ослабление пульса, шумы в области сердца, повышение температуры, снижение веса, судороги. При кардиомиопатии симптомы могут не проявляться вообще, это заболевание часто становится причиной внезапной смерти животного.

Лечение сердечных заболеваний

Взрослым собакам следует регулярно делать ультразвуковое обследование, ЭхоКГ и ЭКГ, чтобы своевременно обнаружить патологические изменения в работе сердца. С этих исследований также начинается лечение в случае обнаружения каких-либо симптомов и обращения к специалисту.

Также могут проводиться анализ крови, измерение давления, рентгенологическое обследование грудной клетки, аускультация, которая с помощью фонендоскопа позволяет прослушать тона сердца и уловить наличие проблем.

На основании результатов исследований кардиолог либо прописывает медикаментозную терапию, либо назначает хирургическую операцию.

В качестве дополнительной терапии, а также в качестве профилактических мер прописывается низкосолевая диета, а также снижение нагрузок во время прогулок с собакой. Кроме того, важно избегать стрессов, которые негативно влияют на сердце.

Успех лечения напрямую зависит от своевременного обращения к ветеринару, а также от квалификации специалиста и наличия современного диагностического оборудования. Клиника vetcentr.ru, к примеру, обеспечивает точность поставленного диагноза, использует только новейшую технику и методики выявления проблем с сердцем у домашних питомцев. Кроме того, специалисты гуманно относятся к животным, проводят деликатное, но в то же время эффективное лечение.